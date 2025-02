Mulher admite casamento por interesse e marido acaba internado em psiquiatria após morte do verdadeiro amor

Há 2h e 26min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «O peso da decisão».

Mafalda está preocupada com o estado de saúde mental do irmão. Desde que foi internado, passa os dias sedado e alienado da realidade. Por isso, considera que o irmão estava melhor em casa.

Mafalda recorda o internamente recente do irmão, uma decisão da mulher do irmão, que o considera «maluco». Segundo Mafalda, o irmão foi obrigado pela família a casar com Rosa, por ser de boas famílias. Acusa ainda a mulher do irmão de começar a dobrar a medicação e de contratar um psiquiatra para permitir o internamento do marido.

Rosa diz que a irmã do marido faz acusações graves e sem fundamento. Admite que casou por conveniência e que o estado psicológico do marido piorou após a morte da mulher de quem ele gostava de verdade. Revela a opinião médica em relação ao marido e, por isso, considera que o internamento é o melhor.

Não satisfeita, Mafalda quer retirar o irmão da instituição.