Há 1h e 13min

No «Dois às 10», ficamos a par de um caso de uma mulher de 43 anos que juntamente com uma amiga matou o amante de 77 anos para lhe roubar as poupanças avaliadas em milhares de euros, na Ilha Terceira. Munidas com uma barra de ferro, atacaram o idoso com várias pancadas na cabeça que levaram o homem à morte.