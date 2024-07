Há 3h e 27min

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada fala-nos do facto de sofrer de ansiedade, especialmente agora que a filha entrou no reality show «Dilema». No final da conversa, a companheira de Toy tece um largo elogio a Maria Botelho Moniz.