Mulher de Zé Cabra recorda momento em que ouviu o CD: «É isto? Que vergonha…»

Há 1h e 28min

No «Goucha», Alcina descreve a sua reação ao ouvir o primeiro álbum que o marido, Zé Cabra, gravou. Conta-nos como lidou com a fama do marido e como nome artístico pouco comum.