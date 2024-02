Mulher detida por violência doméstica contra marido bombeiro

Há 1h e 43min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher que foi detida por violência doméstica contra o marido bombeiro de 55 anos, em Portalegre. Esta vítima não podia falar com estranhos, ver os filhos do casamento anterior e chegou a dormir no carro. Para além disso, o mesmo era obrigado a entregar todo o dinheiro que ganhava à mulher. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. A vítima foi detida por conduzir sob efeito de álcool e acabou por denunciar a vida de terror. A psicóloga Vera de Melo explica como as pessoas que sabem deste tipo de crimes devem denunciar os mesmos.