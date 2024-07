Hoje às 13:24

No «Dois às 10», conhecemos o caso de uma mulher que garante ter sido violada por três homens durante uma viagem TVDE. Logo a seguir, a vítima fez queixa na PSP da Amadora. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido e explica toda a cronologia dos acontecimentos.