Mulher encontrada morta em poço com malas cheias de pedras agarradas ao corpo. Família de Mónica Silva reage

Há 2h e 0min

No «Dois às 10», ficamos a par de um caso macabro: uma mulher vestida de fato de macaco foi encontrada encontrada morta em poço com malas cheias de pedra agarradas o corpo. A família de Mónica Silva, a grávida desaparecida há 108 dias, acreditou que o corpo encontrado fosse de Mónica. O crime aconteceu em Ovar, e ao que tudo indica, a vítima e o companheiro estavam em processo de divórcio. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local do crime e mostra-nos tudo, para além de detalhar tudo o que se sabe deste caso.