Mulher esfaqueada por ex-companheiro à porta do hospital: «É um verdadeiro filme de terror»

Há 57 min

No «Dois às 10», Pedro Ramos Bichardo, repórter TVI, foi até ao Porto saber detalhe do crime e mostra-nos os vestígios da agressão no local em que aconteceu. Ouvimos o testemunho de uma das pessoas que auxiliou a vítima de 24 anos.