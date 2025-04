Há 2h e 45min

Em «A Sentença», o segundo caso do dia ilustra como uma vida feliz pode ser facilmente assombrada por acontecimentos do passado. Sara é uma jovem mãe orgulhosa do filho Santiago, com apenas 2 anos. Mas a felicidade que agora vive teve um início menos animador. Sara quer esconder este facto da criança, para garantir que isso acontece traz este caso a tribunal.