Há 1h e 31min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher que matou o primo à facada em frente à namorada deste, no Montijo. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se em frente ao local do crime e dá-nos todos os detalhes deste crime. Segundo este, a discussão entre ambos subiu de tom e acabou em morte. Entrevistámos uma amiga da família.