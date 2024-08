Mulher traída pelo marido contrai dívida em resultado das mentiras inventadas por este - Quem terá de soldar a dívida: a mulher ou o marido?

Hoje às 15:33

N’ «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso «Mar de Mentiras». Beatriz acreditava que Jerónimo, o marido, esta no Tejo numa pescaria com amigos. Ao ouvir a notícia de um acidente no rio com uma lancha, pensou de imediato no pior dos cenários. Em choque, dirigiu-se ao local e pediu insistentemente aos bombeiros que usassem todos os meios possíveis para encontrarem o marido, no entanto, por mais esforços que tivessem sido feitos, foi impossível localizar Jerónimo nas águas do Tejo, até porque ele não estava a pescar no rio como tinha dito à mulher, mas sim de viagem a Londres, um destino recorrente para o marido de Beatriz nos últimos 12 anos. A mentira de Jerónimo afundou o casamento. O problema é que há uma dívida para saldar. Os bombeiros exigem que lhes sejam pagos 4800€, o custo da operação de salvamento montada. Beatriz acredita que deve ser Jerónimo a pagar. Afinal, esta situação resulta das mentiras inventadas pelo marido. Jerónimo não está disposto a pagar, porque não se sente responsável pelos atos da mulher. Quem estará do lado da lei?