Mulher vive cenário de terror ao ser esfaqueada pelo filho

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do crime terá acontecido na Charneca da Caparica, Almada. A vítima, de 62 anos, terá sido esfaqueada várias vezes pelo filho, com duas facas, que alegadamente sofre de problemas psiquiátricos.