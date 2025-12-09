Mural inaugurado: Vitó deixa o seu contributo ao hospital que cuidou dele há mais de 30 anos

Há 1h e 18min

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada "Há Festa no Hospital". O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

Uma história de gratidão e arte! O artista Vitó regressa ao Hospital Dona Estefânia, onde foi paciente há mais de 30 anos, para inaugurar o seu novo mural. Assista à revelação desta obra vibrante, dedicada às crianças da Ala de Pediatria. O mural, repleto de super-heróis, oferece cor e esperança, transformando o espaço hospitalar e inspirando todos os jovens pacientes.