Na adolescência, Simone foi vítima de bullying: «Chamavam-me feia, porca e pobre»

Há 1h e 5min

No «Dois às 10», Simone Nogueira conta como foi vítima de bullying na escola desde os 10 anos. Era apelidada de vários nomes ofensivos e, mais tarde, começou a ser agredida fisicamente, ao ponto de uma vez ter perdido os sentidos e ter ido para o hospital. Simone recorda as agressões que a deixaram traumatizada e confessa que não consegue compreender a necessidade de as pessoas quererem arranjar um porquê para que alguém seja agredido.