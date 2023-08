na dá com as flores em Aurélio: «Não sei com que tipo de mulher está habituado a lidar»

Há 47 min

Em «Festa é Festa», Manel, ao ver Quina (Maria Rueff) toda caidinha por Aurélio (Manuel Marques), começa a falar para Corcovada (Maria do Céu Guerra), a "meter veneno", dizendo que Aurélio se foi embora sem dar satisfações a ninguém e agora chega ali com um raminho de flores e Quina já está toda derretida. Aquelas palavras despertam um sentimento de raiva em Quina, que começa a dar com as flores em Aurélio e acaba por correr com Manel também.