Há 13 min

Em «Queridos Papás», Diana avisa Matias (José Fidalgo) que não está a brincar e leva Alex (Martim Balsa) com ela se ele não lhe der os vinte mil euros que lhe pediu, Matias acaba por aceder. Alex, que estava ao telefone com Ema, fica desolado com a perspetiva de se ir embora, mas Matias promete-lhe que isso não vai acontecer.