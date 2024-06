«Nada tem de avó»: padrasto quer proibir enteada de se relacionar com «avó de aluguer»

Há 2h e 32min

Maria José Almeida respondeu a um pedido de ajuda de Judite, que procurava uma «avó» de coração para a filha. A relação com esta neta do coração parecia inabalável até à chegada de Manuel, companheiro de Judite, que pretende regressar a Moçambique com a mulher e a filha. Maria José apela para que permaneça na família, contrariando o que deseja Manuel.