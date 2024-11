Nádia descobriu que estava grávida dois anos depois da filha morrer em acidente

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», num dia comum, mãe e filhas estavam a regressar a casa quando outro veículo lhes bateu por trás e nesse instante a vida desta família mudou. Nádia e Beatriz a filha mais nova conseguiram sair do carro mas a filha mais velha ficou presa e o pior acabou por acontecer Leonor morreu, tinha 10 anos. O condutor que estava com álcool no sangue e tentou fugir do local. No carro da vítima estava a mãe Nádia e a irmã mais nova, Beatriz. Nádia e o companheiro recordam aquilo que viveram no dia em que a filha morreu. Há um ano e meio, Nádia descobriu que estava novamente grávida. A notícia não foi recebida com a alegria esperada perante o que tinha acontecido com Leonor. Mas o nascimento de Matilde serviu de homenagem à vítima.