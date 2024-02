Nádia Lopes sobre paixão por Nuno Homem de Sá: «Apaixonei-me por este olhar e pelo sorriso»

Há 27 min

No «Goucha», a atriz fala do seu regresso a Portugal e da paixão que desenvolveu por Nuno Homem de Sá. Revela o bom e o mau desta relação e conta-nos como lida com polémicas nas redes sociais.