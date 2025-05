Nadir revela: «Dá a entender que a Mafalda foi mordida por uma cobra»

Há 2h e 51min

Em «A Fazenda», todos aguardam ansiosos por notícias de Mafalda (Inês Aguiar), que está a ser tratado no quarto por Nadir (Sharam Diniz). Alba (São José Correia) recebe chamada de Gaspar (Nuno Lopes), contando-lhe do sucedido com Mafalda. Nadir (Sharam Diniz) surge a dizer que tudo indica que Mafalda foi picada por uma cobra, estando ainda com um prognóstico muito reservado. Eva e Júlia (Kelly Bailey) são as primeiras a irem ver a irmã. Eva e Júlia olham muito afetadas para Mafalda, que está na cama em coma.