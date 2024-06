Namorada de jovem assassinado pela mãe desmente motivo do crime e revela: «Era uma vergonha para o filho ter uma mãe prostituta»

Há 3h e 48min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Bruna Almeida. É a primeira vez que vai a um estúdio de televisão e dá a cara, desde que o namorado foi assassinado pela mãe dele. Estava grávida quando o crime aconteceu. Agora está revoltada com o facto do Tribunal da Relação ter anulado o sentença de primeira instância, que já achava baixa. Odete foi condenada a 16 anos de prisão por matar o filho com sete facadas. Mas o caso vai voltar ao tribunal porque segundo os juízes é necessário outra perícia psiquiátrica. A sogra esfaqueou o jovem sete vezes e pontapeou a cabeça. Revela como foi o crime, como era a relação dela e de Diogo (a vítima) e como ele era visto pela família e amigos. A nossa convidada fala-nos da «conduta leviana» da agressora e desmente o alegado motivo do crime.