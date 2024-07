Hoje às 10:10

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira comentam o fim da relação de Sérgio Rossi. Recorde-se que a namorada do cantor era uma fã. Vemos uma fotografia do ex-casal. Depois de quatro anos de namoro, Sérgio Rossi volta a estar solteiro.