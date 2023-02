Nando alerta São: «Estás a pôr a carroça à frente dos bois!»

1 fev, 22:23

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) anda de volta do vestido de noiva da filha, mas Fernando (Manuel Marques) acha que ela está a pôr a carroça à frente dos bois, pois ainda nem há data marcada. Fernando também está preocupado com a situação de Aida e diz que ela não pode ficar lá em casa para sempre. Fernando acha melhor falar com Tomé (Pedro Teixeira), pois não quer que aquilo interfira na sua relação artística com ele.