Nando assusta-se ao ver os indígenas e foge a correr

Há 1h e 24min

Aida (Ana Guiomar), mais recuperada do susto, manda vir com Josefa (Rita Salema) e Tomé (Pedro Teixeira) por não saberem falar com os indígenas. Aida fala com eles de forma muito expressiva, o que os deixa curiosos. São (Sílvia Rizzo) e Fernando (Manuel Marques) aparecem e ficam em pânico ao verem os indígenas, pois julgam que se tratam de canibais. Começam a ficar todos cheios de medo, pois não lhes tinha ocorrido tal coisa. O grupo vem aos gritos, a fugir dos indígenas. Albino (Pedro Alves) e Peixoto (Vítor Emanuel) veem-nos e desatam a fugir também. Florinda (Ana Brito e Cunha) estava por ali a passear e também foge, mas depois acha que deviam tentar falar com eles e pedir-lhes ajuda. Albino lá fala com os indígenas e pergunta se sabem como se sai da ilha. Eles fazem gestos para que o grupo os siga.