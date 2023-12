Nando deixa todos de boca aberta: «Já se nota bué no glúteo!»

Há 3h e 40min

Em «Festa é Festa», estão todos à mesa para começar a jantar e São (Sílvia Rizzo) chama Fernando (Manuel Marques). Ele aparece com uma roupa igual à de Fábio, com os braços afastados do corpo e diz que agora tem mais cuidado com o que come. São e Vuitton (Beatriz Costa) ficam abismadas. Fernando diz que voltou a ser atleta e Fábio anda a treiná-lo. São e Vuitton acham que Fernando está com uma crise de meia-idade.