Nando desmaia: «El Cacto vai colaborar com as autoridades na procura do dinheiro desaparecido!»

2 fev, 22:16

Em «Festa é Festa», Bino (Pedro Alves) conta a Fernando (Manuel Marques) que El Cacto vai colaborar com as autoridades para recuperarem a droga e o dinheiro desaparecido. Fernando fica cheio de medo e desmaia. Carlos (Rodrigo Paganelli) vai ver o que se passa e estranha ver Fernando estendido no chão. Bino disfarça e diz que ele resolveu dormir uma sesta, mas Carlos fica desconfiado. Fernando começa a vir a si e fala em El Cacto. Carlos fica intrigado.