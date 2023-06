Ontem às 22:08

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) e Fernando (Manuel Marques) repreendem Albino (Pedro Alves) por ter chamado as atenções para ele e explicam-lhe que terá a polícia e o cartel atrás dele. Albino percebe agora o que fez e pede que os jornalistas queimem as gravações, mas Fernando relembra-o que falou em direto. Albino quer desmentir o que disse, pois prefere ser mentiroso do que morrer.