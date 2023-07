Nando exige que Bino faça alguma coisa: «A tua mulher está maluca!»

Há 3h e 44min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) vai ter com Albino (Pedro Alves) e exige que ele ponha Florinda (Ana Brito e Cunha) na ordem, pois teve o descaramento de o ameaçar por as ter filmado. Albino concorda que Florinda anda muito arrebitada e com muita opinião. Carlos (Rodrigo Paganelli) entrega um envelope a Albino e diz que lhe pediram para entregar aquilo. Albino e Fernando temem que seja mais uma ameaça.