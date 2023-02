26 jan, 22:34

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) está indignada por Fernando ter falado dela aos amigos e quer saber o que é que ele disse. Fernando diz que não disse nada demais, apenas que ela estava nervosa com o casamento da filha. São fica mais descansada e só agora lhe cai a ficha sobre o que Fernando disse acerca do Padre (Carlos M. Cunha). São está em choque com o que Fernando lhe contou sobre o Padre.