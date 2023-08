Nando fica sem palavras com revelação de Vuitton. É caso para se dizer: «Ai Jesus!»

Há 1h e 12min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Melo) tenta reconciliar-se com São (Sílvia Rizzo), mas ela continua a culpá-lo pelas férias miseráveis que teve. Vuitton (Beatriz Costa) chega a casa e fica surpreendida por ver os pais de volta. Ela pergunta aos pais como correram as férias e São diz que foram um pesadelo. Vuitton conta que deu um concerto e os pais ficam muito felizes, mas Fernando fica em choque quando sabe que o concerto foi na Toca. Fernando perde a força nos joelhos e tem de se sentar. Vuitton não percebe por que motivo o pai está assim. Fernando confirma que o concerto foi na Toca e fica ainda pior. Vuitton acha que o pai está exausto e nem parece que veio de férias. São confessa que as férias foram mesmo uma canseira e Fernando acha melhor ir deitar-se.