Nando foi perseguido por El Cacto até casa de Bino?

Há 2h e 18min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) foi ter com Albino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) e conta-lhes que El Cacto esteve em sua casa. Bino teme que Nando tenha sido seguido e que El Cacto lhe venha bater à porta, mas Fernando diz que agora olha sempre por cima do ombro e além disso deu uma pista falsa a El Cacto, sobre quem poderá ter o dinheiro dele. Fernando revela que lhe deu a entender que Corcovada (Maria do Céu Guerra) poderia ter o dinheiro dele.