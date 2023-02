Há 3h e 52min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) liga para a revista e exige ser capa da próxima edição da revista. Fernando explica que se fizeram uma capa com Tomé (Pedro Teixeira) e Aida, também têm de fazer uma com ele e São (Sílvia Rizzo), já que ele é o outro elemento da dupla. São não sai do lado dele e sussurra-lhe o que tem de dizer. Na revista vão passando a chamada de um departamento para o outro.