Há 2h e 6min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) diz que o rónhónhó com São (Sílvia Rizzo) é igual sendo ela milionária ou não. Fernando diz que se não soubesse que ela era milionária, também não era assim que ia descobrir. São pergunta-lhe como sabe o que é fazer rónhónhó com uma milionária e acusa-o de a ter traído. Fernando garante que isso nunca aconteceu, mas São está com um ataque de ciúmes e não o ouve.