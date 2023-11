Nando, vencedor do «Big Brother 4», sobre o filho: «Ele tem um bocado de vergonha»

Hoje às 11:10

No «Dois às 10», Fernando Geraldes, vencedor do «Big Brother 4», fala da experiência que viveu e como ainda hoje é recebido nas ruas pelo público. Conta-nos o que o filho adolescente acha da sua participação na casa mais vigiada do país.