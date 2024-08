«Não foi a Olívia que te denunciou. Nós encontramos a testemunha»

Há 1h e 35min

Em «Morangos com Açúcar» depois do interrogatório na esquadra, Miguel (Vicente Gil) e Lucas (Rui Gonçalves) dão um passeio e Lucas garante que não foi Olívia (Madalena Aragão) a denunciar Miguel, pois já sabem quem é a testemunha – o mestre Joaquim, um pescador reformado que viu Soraia (Rita Pereira) a ser atropelada. Lucas acrescenta que Olívia está magoada com Miguel e oferece a sua ajuda para que eles se reconciliem, pois gosta de Olívia e quer o melhor para ela.