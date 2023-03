«Não gostei da Jandira. Era uma ameaça para mim», Afonso Vaz explica razões

Há 1h e 28min

No «Goucha», o ex-concorrente d’O Triângulo admite que se «ficasse na casa, não sei se aguentava até ao fim» e revela as razões pela qual não se identifica com a concorrente.