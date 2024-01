«Não há forma alguma de ser amiga de alguém que me fez o que tu fizeste»

Em «Queridos Papás», Paulo (Bruno Madeira) reúne-se novamente com Graça (São José Correia), Angelina (Marisa Cruz), Sílvia (Sara Prata) e Zezé (Catarina Siqueira), pedindo a Sílvia que diga o que pensa sobre ele investir no Tartaruguinha. Sílvia, dizendo a Paulo que apesar de nunca mais irem voltar a ficar juntos ou sequer serem amigos, apoia que ele ajude o colégio, em prol do bem-estar das crianças. Paulo sorri.