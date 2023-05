Não há hipótese de reconciliação entre Alice e Teodoro?

Há 55 min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) fica em pânico quando vê Alice (Mafalda Marafusta) chegar com Jaime (Fernando Pires), deixando Sílvia- (Sara Prata) confusa. Jaime insiste com Alice para tentar novamente falar com Teodoro (Nuno Homem de Sá), achando que ele ficou mais balançado em aceitar o seu namoro com Rita (Diana Nicolau) depois de Lucas (Santiago Salsa) o ter criticado.