Há 3h e 59min

Em «Festa é Festa», os homens não estão nada confortáveis com a roupas que escolheram para eles. As mulheres não percebem porque raio têm de estar vestidas com aquelas roupas. São (Sílvia Rizzo) culpa Fernando (Manuel Marques) pelo sucedido e não se conforma por estar ali em vez de estar no Brasil. Os homens unem-se para tentarem dar a volta às mulheres e elas acusam-nos de só se unirem para isso.