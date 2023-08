Há 2h e 56min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) já está curioso com o que Aida (Ana Guiomar) terá dito a Florinda (Ana Brito e Cunha) e pergunta a Albino o que ouviu. Albino diz que lhe pareceu ouvir dizer que o parque cansava muito. Albino e Tomé veem as mulheres todas a olharem na mesma direção e percebem que olham para Aurélio (Manuel Marques). Eles ficam impressionados com o sucesso que Aurélio faz com as mulheres.