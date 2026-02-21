«Não quero conhecer a minha mãe, só os meus irmãos»: O emocionante encontro de Rute com os irmãos biológicos

Há 2h e 35min

No «Momento Certo», conhecemos a história de Rute. Aos 20 anos, Rute vive rodeada pelo amor de quem a criou — os pais, Florinda e Jorge, e a irmã Adriana.

Durante um simples trabalho escolar, a verdade foi revelada: Rute tinha uma origem biológica diferente. Sem segredos, os pais abriram o livro do seu passado, e esse trabalho de infância tornou-se o tesouro que ela guarda até hoje.

Rute partilha connosco uma decisão madura e comovente: embora não sinta o desejo de conhecer a progenitora, o seu coração sempre guardou um lugar para os irmãos de sangue. Chegou o momento de fechar o ciclo: Rute vai, finalmente, abraçar os seus irmãos biológicos pela primeira vez.