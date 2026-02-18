«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Há 1h e 43min

No «Momento certo», conhecemos a história de vida de Marília.

A vida de Marília mudou drasticamente quando o seu filho, ao completar 19 anos, decidiu fazer as malas e mudar-se para junto do pai. O que parecia ser uma transição de autonomia tornou-se um rompimento definitivo: desde o dia em que saiu de casa, o jovem cortou todo e qualquer contacto com a mãe.

Os anos passaram e o abismo entre os dois apenas cresceu. Hoje, Marília é avó, mas carrega o peso de nunca ter conhecido o seu neto de 3 anos. A barreira do silêncio foi apenas quebrada recentemente através de João Patrício, que leu as palavras escritas pelo próprio filho. Na mensagem, o jovem clarifica a sua posição atual, revelando que não tem qualquer desejo de retomar o contacto ou reconstruir a relação com a mãe, deixando Marília num luto em vida pela ausência do filho e do neto que nunca abraçou.