Não sei se desculpo, António! Isto é muito grave!»

Há 1h e 11min

Em «Festa é Festa», António (Luis Simões) ainda está a assimilar que Jorge (Manuel Melo) pediu Manuela (Inês herédia) em casamento, do nada. Jorge também ficou meio surpreendido com o pedido, mas diz que a culpa foi de António, pelas coisas que lhe disse e que o fizeram sentir-se inferior por não ser casado. António não esperava que as suas palavras causassem aquilo.