Há 1h e 25min

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) insiste com um renitente Salomão (Paulo Pires) para falar com Tiago (José Condessa) para descobrir se ele tem alguma coisa com Cacau (Matilde Reymão), admitindo estar desesperado por gostar mesmo de Cacau a sério. Marco repara na pasta com o nome de Vitória (Teresa Tavares). Salomão diz-lhe que ia falar desse assunto com ele, achando que Vitória quer vingança dele ter tido um filho com Cacau.