Há 44 min

Há anos que os políticos nos apontam o mar como desígnio nacional.

As palavras afogam-se nas marés: a Marinha mercante praticamente desapareceu, a frota pesqueira foi reduzida e grande parte dos pescadores já não é portuguesa.

Na maior comunidade piscatória do país, as Caxinas, em Vila do Conde, são os indonésios que estão a assegurar a faina.