Nas ruas da amargura, Gabi mostra o lado mais sensível

Há 1h e 34min

Em «Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) é humilhada publicamente e Pipa (Mafalda Peres) sente pena dela. Gabi diz-lhe que foi Marina (Rita Sanchez), e não ela, quem fez as fake news e que não tem nada a ver com o roubo no karaoke.