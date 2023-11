«Natal a Meias» está de volta! Saiba como ajudar

Hoje às 11:04

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos explicam como pode contribuír para a campanha «Natal a Meais».

Pelo 6º ano consecutivo, a TVI e a Calzedonia juntam-se para mais uma ação solidária Natal a Meias. A mecânica da ação é simples: na compra de um par de meias, com o valor unitário de 5€, metade do valor reverte a favor da Liga dos Bombeiro Portugueses através da entrega de ambulâncias e equipamentos individuais de proteção para incêndios urbanos. As meias podem ser adquiridas nas lojas e Calzedonia e online e a campanha decorre até dia 25 dezembro. Ao longo de 5 anos de Natal a Meias, a TVI e a Calzedonia já doaram 1.500.000,00€.