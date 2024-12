Há 3h e 52min

No «Dois às 10», recebemos Diogo Marques, ex-concorrente do «Big Brother». Diogo cresceu com a bisavó, mas tratou-a sempre como avó foram anos de companheiro e de um bem-querer a só dois, quando chegava o natal esse amor era redobrado. Foram natais felizes, modestos mas repletos de afeto havia o típico bacalhau e claro o bolo rei à mesa.

Aos 16 anos tudo mudou na vida de Diogo, com a morte da avó Diogo começou a passar o Natal sozinho.