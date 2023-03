Há 2h e 50min

Em «Quero é Viver», Natália (Fernanda Serrano), a passear com Gabriela e Serginho, fica furiosa por perceber que Frederico (Diogo Infante) a está a seguir. Frederico insiste com Natália que ela é a mulher da sua vida e quer ficar com ela. Natália faz queixa de Frederico a um polícia que está a passar e afasta-se resoluta.