Natália herda bens da mãe, mas pode perdê-los após suspeita de fraude

Há 2h e 28min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Generosidade danosa».

Judite era administradora de uma empresa que fechou portas no final do ano passado com a crise económica que se fez sentir. A empresa teve de avançar com um despedimento coletivo e antes de fechar portas perceberam que tinha desaparecido dinheiro, que teria sido desviado pela diretora financeira.

Trata-se da mãe de Natália, que faleceu antes das portas da empresa se fecharem. A administradora aponta agora responsabilidades à filha. Lamenta a morte, mas acredita que não podem deixar de receber o que era deles por direito.

Ao tribunal, pede uma penhora dos bens herdados por Natália com a morte da mãe.